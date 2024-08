Calciomercato Lazio, NESSUN nuovo acquisto in difesa: il reparto è COMPLETO. La decisione della società biancoceleste

Come spiegato quest’oggi da Il Messaggero in edicola, il DS Fabiani ha escluso possibili movimenti in entrata del calciomercato Lazio sul fronte terzini, visto che non ci saranno acquisti in quel reparto della rosa.

Una situazione che rimarrà tale anche qualora si dovesse riuscire a trovare una destinazione per Hysaj, giocatore che rimane fuori dai piani visto il probabile taglio dalle liste per campionato ed Europa League.