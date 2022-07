Calciomercato Lazio, Acerbi spinge per la cessione. Lotito...

Calciomercato Lazio, Acerbi continua a chiedere la cessione alla società: Lotito pronto ad abbassare le richieste

Francesco Acerbi continua a spingere con la Lazio per cercare di trovare una soluzione in uscita. Come racconta il Corriere dello Sport, Lotito e il difensore si sono parlati al termine della cena nel ritiro di Auronzo: il patron lo terrebbe volentieri ma Acerbi avverte l’esigenza di cambiare aria.

Per questo il presidente avrebbe deciso di abbassare le pretese rispetto ai 5 milioni di euro richiesti per il cartellino. Milan e Napoli restano piste fredde, l’Inter, dopo aver perso Bremer, potrebbe tornare alla carica su richiesta di Inzaghi.