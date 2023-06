Lazio, Zaccagni dice sì: accordo per il rinnovo! Ultimissime

Calciomercato Lazio, c’è l’accordo per il rinnovo di Mattia Zaccagni: l’esterno italiano prolungherà fino al 30 giugno del 2027

Tutto fatto in casa Lazio per quanto riguarda il rinnovo di Mattia Zaccagni. Come riporta Il Messaggero infatti, l’esterno, dopo il matrimonio con Chiara Nasti, in programma domani pomeriggio, dirà sì anche ai biancocelesti.

L’ex Verona prolungherà fino al 30 giugno del 2027 l’attuale accordo in scadenza 2025 andando a percepire 3 milioni di euro a stagione bonus compresi.