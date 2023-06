Calciomercato Lazio, accordo Milinkovic-Juve! Ecco cosa manca per chiudere

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic ha trovato l’accordo per il trasferimento alla Juve: Rovella possibile chiave di volta dell’affare

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus non ha intenzione si pagare i 40 milioni richiesti da Lotito per l’acquisto di Milinkovic-Savic. L’accordo con il serbo e il suo entourage è totale da ormai diversi mesi per un quadriennale a 4 milioni a stagione, ma manca quello con la Lazio.

La chiave per sbloccare questa situazione potrebbe essere uno scambio: non Zakaria, che non scalda particolarmente Sarri, quanto più Rovella che, però, Allegri vorrebbe testare in ritiro. Ma un sacrificio per arrivare al serbo lo si potrebbe anche fare…