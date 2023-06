Calciomercato Lazio, accordo Juventus-Frattesi? I dettagli sulla trattativa

Novità per quanto riguarda il futuro di Davide Frattesi, obiettivo concreto per il centrocampo della Lazio di Sarri.

Come riportato da Tuttosport, il centrocampista avrebbe già un accordo con la Juventus, ma vanno convinti Sassuolo e Carnevali, che non vogliono scendere sotto i 30 milioni per il giocatore.