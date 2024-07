Calciomercato Lazio, arriva l’INDISCREZIONE che nessuno si aspettava! Riprende QUOTA questa IPOTESI

Calciomercato Lazio, arriva l’indiscrezione inaspettata: può tornare di moda lo scambio tra Isaksen e Stengs. I dettagli

Intervenuto a Radiosei, Alberto Abbate, noto giornalista, ha fornito un’importante indiscrezione sul calciomercato Lazio in entrata. Può tornare di moda lo scambio tra Isaksen e Stengs nelle prossime settimane:

PAROLE – «Potrebbe tornare in ballo lo scambio tra Isaksen e Stengs, ma al momento è tutto fermo. Laurienté? Mi risulta che il giocatore abbia dato il benestare per il passaggio alla Lazio, ma per il momento nessun affondo».