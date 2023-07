Calciomercato Lazio, 24 ore di follia per Sow: e quel retroscena su Picchioni…

Calciomercato Lazio, 24 ore di follia per Sow: lo svizzero al centro di un vero e proprio giallo di mercato

Sono state ore di confusione quelle di ieri, che hanno creato nel calciomercato Lazio, un vero e proprio intrigo di mercato: Djibril Sow , giocatore dell’Eintracht Francoforte, sembrava aver trovato l’accordo con il club biancoceleste, per poi prendere tempo visto l’inserimento del Siviglia.

L’edizione odierna de Il Messaggero vuole fare chiarezza sulla vicenda: un lungo colloquio tra Sarri e Lotito sarebbe stato utile per quanto riguarda la situazione, con il tecnico non molto convinto della scelta dello svizzero, dopo una telefonata dell’uomo mercato Picchioni per comunicare la decisione di acquistare il centrocampista. Il patron ha provato a spingere sul rossocrociato, Maurizio avrebbe accettato, ma non ha fatto passi per convincere l’ex Young Boys. Il mister, però, non ha parlato con Sow come era circolato nella serata di ieri.