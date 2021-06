Calciomercato, l’agente di Kaio Jorge in Italia. Due club sul giocatore

Oggi l’agente di Kaio Jorge arriverà in Italia per parlare del futuro del proprio assistito. Due i club interessati

Oggi l’agente di Kaio Jorge sarà in Italia per parlare del futuro del proprio assistito. Sul giocatore vi sarebbero diversi club, su tutti Napoli e Milan. Lo riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

I partenopei avrebbero già presentato un’offerta al Santos, pari a 8 milioni di euro. Si attende una risposta del club di Via Aldo Rossi. La Lazio, interessata in passato, non sembra più sulle tracce dell’attaccante.