Calciomercato, l’ag. di Szoboszlai elogia il Milan: «Uno dei club più importanti»

Szoboszlai è un obiettivo di mercato della Lazio. Oggi l’agente ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews24

Szoboszlai è attualmente un giocatore del Salisburgo ma sembra essere sempre più vicino all’Italia. Infatti il gioiellino ungherese è conteso da Lazio e Milan.

Oggi l’agente del giocatore, Matyas Esterhazy, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai colleghi di MilanNews24. Queste sono le sue parole: «Il Milan è uno dei club più importanti della storia del calcio. Ora ha una nuova filosofia per comprare i giovani talenti e affiancarli a compagni con più esperienza. L’obiettivo è costruire una squadra che possa tornare in alto. Ho molto apprezzato la scelta di acquistare Theo Hernandez, Bennacer e Rafael Leao. Anche l’arrivo di Rebic si è rivelato un ottimo investimento da quando il giocatore ha iniziato a giocare regolarmente. Sfortunatamente non sono arrivati ancora i risultati, ma arriveranno». Chissà che queste parole non abbiano allontanato il centrocampista da Roma per avvicinarlo a Milano. Nei prossimi giorni sapremo di più.