Calciomercato, la Lazio su un talento del Groningen: lo confermano in Olanda

Calciomercato, secondo quanto riportano i media olandesi la Lazio avrebbe messo nel mirino un giovane talento del Groningen

La Lazio è a lavoro per rinforzare la squadra da consegnare a Sarri in vista della prossima stagione che segna anche il ritorno in Champions. Secondo quanto riporta Voetbal International il club biancoceleste avrebbe messo nel mirino Luciano Valente, giovane talento attualmente al Groningen.

Il quotidiano olandese spiega però che sul calciatore classe 2003, ci sarebbero anche Atalanta, Bologna, Salernitana, Sassuolo e Torino