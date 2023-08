Calciomercato, Kozak: l’ex Lazio pronto a tornare in Italia, lo attende un club di C

Kozak, l’ex Lazio è pronto a tornare in Italia dopo l’esperienza proprio in biancoceleste: lo attende l’Arezzo in serie C

Dopo le esperienze in Repubblica Ceca e in Ungheria, Kozak è pronto per una nuova sfida e sarà di nuovo in Italia. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, l’ex biancoceleste sarà a breve un nuovo giocatore dell’Arezzo. Kozak oltre ad aver vestito la maglia della Lazio ha giocato anche con Brescia, Livorno e Bari.