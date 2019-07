Calciomercato, il Lille alza la posta per Yazici: la nuova offerta al Trabzonspor

Il Lille vuole Yazici, ed alza la posta: 18 milioni più Edgar lè ed il 20% sulla futura rivendita del centrocampista l’offerta al Trabzonspor

In casa Lazio, la questione Milinkovic sta catalizzando tutte le attenzioni di tifosi ed addetti ai lavori. Ad oggi, la situazione pare essere in stand-by, così come l’operazione per portare nella Capitale Yazici. Il pericolo di veder sfumare uno dei primi obiettivi biancocelesti, però, è dietro l’angolo. Come riporta il portale turco 61saat.com, infatti, la dirigenza francese si sarebbe incontrata con quella del club di Trebisonda. Nel colloquio, sarebbero state proposte due soluzioni: la prima è stata subito rifiutata, mentre la seconda sta facendo vacillare il Trabzonspor. Si tratterebbe di un’offerta di 18 milioni di euro più il cartellino di Edgar lè e il 20% sulla futura rivendita di Yazici. I turchi tentennano, la Lazio deve affrettare i tempi.