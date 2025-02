Calciomercato Lazio, le parole di Gregucci: «Ecco cosa penso di Belahyane e Provstgaard; Cagliari Lazio? Sfida pericolosa»

Calciomercato Lazio, le parole di Angelo Gregucci sui nuovi arrivi biancocelesti Reda Belahyane e Oliver Provstgaard

Angelo Gregucci ha commentato il calciomercato Lazio e l’arrivo di Belahyane e Provstgaard in biancoceleste. Di seguito le sue parole a RadioSei.

BELAHYANE – «Belahyane è un ragazzo tecnicamente molto valido, ha una discreta esperienza e conosce il calcio italiano. Ha i parametri per dare una mano. Ricorda Torreira fisicamente, piccolino ma tosto. Necessita ancora di fare un percorso per diventare un calciatore di livello. E’ un profilo in linea con le scelte della Lazio».

PROVSTGAARD – «Provstgaard, è il capitano dell’Under 21, è un gigante, è un ragazzo da fare. L’importante per un giovane è entrare in un gruppo sano: i giovani quando le cose vanno bene sono un valore aggiunto, nelle difficoltà invece affondano. Io comunque i giovani preferirei farmeli in casa per potenziare il settore giovanile».

CAGLIARI LAZIO – «Partita pericolosa, non per la classifica ma per la testa, per l’umore. E’ un campo da sempre insidioso, la squadra sarda le sue fortune le ha fatte lì. Dovremo saper leggere tante partite, il match avrà mille volti. Non deve restare in bilico il risultato».