Calciomercato, Gomez saluta l’Atalanta? La Lazio monitora…

La Lazio segue attentamente la questione tra Gomez e l’Atalanta: il Papu potrebbe lasciare il club nerazzurro

In casa dell’Atalanta il clima non è sereno. Nonostante la Dea abbia superato la fase a gironi della Champions League, l’idillio si è rotto a seguito del duro confronto tra Gasperini e Gomez. Una frattura interna che appare insanabile. Come riporta l’Ego di Bergamo, infatti, l’argentino avrebbe fatto una richiesta inderogabile alla società: lui o l’allenatore.

Stando a quanto riferito da Calciomercato.it, il Papu potrebbe quindi lasciare il club nerazzurro già a gennaio e su di lui ci sarebbe l’interesse di Lazio e Milan. Per i capitolini, Gomez è un vecchio pallino che può tornare di moda, vista la situazione legata a Luis Alberto. Nonostante gli imminenti 33 anni, l’Atalanta non valuta il cartellino meno di 10 milioni.