Calciomercato Gendrey: il calciatore fa gola a molti club tra cui la Lazio

Calciomercato, secondo quanto riportano i media francesi il calciatore del Lecce è finito nel mirino di alcuni club tra cui la Lazio

La Lazio è a lavoro per rinforzare la squadra in vista della stagione che sta per iniziare. Secondo quanto riporta Foot Mercato, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Gendrey che la scorsa stagione ha fatto le fortune del Lecce sulla fascia destra. Secondo il sito online, oltre al club biancoceleste ci sarebbero anche club italiani e inglesi e anche francesi.