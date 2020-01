Calciomercato, Florenzi pronto al divorzio con la Roma

A Trigoria è andato in scena l’incontro tra la dirigenza della Roma ed il procuratore del capitano: si va verso l’addio

In questa stagione Florenzi ha trovato poco spazio con Fonseca, pur avendo ereditato la fascia di capitano da De Rossi.

il numero 24 non ha giocato nemmeno il derby, partita fondamentale per un romano e forse è stata proprio questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il difensore non rientra nel progetto della società giallorossa e per questo, dopo l’incontro di oggi, come riporta TuttomercatoWeb.com, le due parti hanno deciso di separarsi. In corso ci sarebbe la trattativa con il Valencia, ma tutto risulta molto complicato entro la chiusura del mercato invernale: il club spagnolo sarebbe titubante riguardo le cifre dell’operazione. Da futura bandiera a relegato ai margini del progetto il passo è stato breve per Florenzi, che ora vorrebbe ritagliarsi il suo spazio definitivamente lontano da Roma e non più nascosto nell’ombra.