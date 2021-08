Calciomercato Fiorentina, contatti per Orsolini: i dettagli

Calciomercato Fiorentina: i viola spingono per Riccardo Orsolini, ieri contatto tra Commisso e l’agente

Dopo l’arrivo di Alvaro Odriozola, la Fiorentina vuole chiudere col botto questo calciomercato con un altro acquisto. L’obiettivo è un esterno destro d’attacco e, dopo che il Sassuolo ha sparato alto per Berardi, i riflettori si sarebbero spostati su Riccardo Orsolini del Bologna.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’agente del calciatore era presente ieri sugli spalti di Fiorentina-Juventus del campionato Primavera. Difficile pensare, quindi, che non ci sia stato un incontro col presidente viola Commisso per parlare della trattativa.