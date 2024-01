Calciomercato, Felipe Anderson: sul brasiliano gli occhi di un club di Premier

Calciomercato, secondo quanto riportato dall’Inghilterra un club di Premier avrebbe mess gli occhi su Felipe Anderson: ecco di chi si tratta

Uno dei nomi finiti nel mirino dei club in questa sessione di calciomercato è Felipe Anderson, sul quale nonostante la smentita di Giuntoli c’è non solo la Juventus, ma anche un club di Premier. A lanciare l’indiscrezione è Sky Sport Uk, spiegando che la squadra in questione è l’Aston Villa la quale vuole inserirsi nella corsa al brasiliano, ricordando che quest’ultimo ha già giocato in Premier con la maglia del West Ham.