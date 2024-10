Calciomercato, l’ex Lazio sta per lasciare l’Arabia: trattativa per la rescissione

Calciomercato, un ex Lazio sarebbe pronto a rescindere il contratto con il proprio club. Addio in programma, lascerà l’Arabia Saudita

Da quando è scoppiata la “moda Araba” anche alcuni recenti calciatori della Lazio si sono trasferiti nel campionato saudita. Oltre al più noto Milinkovic passato direttamente dalla Serie A all’Al-Hilal, c’è anche Luiz Felipe Ramos. Il classe 1997 dopo la parentesi al Betis è passato all’Al-Ittihad.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, l’italo-brasiliano, sta trattando per la rescissione del contratto. A soli 27 anni sarebbe pronto quindi a rimettersi in gioco altrove dopo un’esperienza tutt’altro che esaltante in Arabia: 18 presenze lo scorso anno e appena 20 minuti in questa stagione, complice anche un infortunio.