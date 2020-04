Calciomercato, Dica incensa Hagi: «Può fare la differenza nel gioco di Inzaghi»

Calciomercato, uno dei profili a cui la Lazio è interessata è quello di Hagi trequartista rumeno classe 1998

Ormai certo l’interesse della Lazio per Hagi. In Romania si parla molto di questo giocatore e l’ex campione della Nazionale rumena Dica lo ha incensato ai microfoni di Digi Sport.

«Hagi? Mi piacerebbe vederlo alla Lazio. Nel sistema di gioco adottato da Inzaghi può fare la differenza: può muoversi dietro alla prima punta, è tecnico e negli ultimi 25 metri fa la differenza. In questo momento è in cerca di una squadra che gli garantisca il posto, io lo vedo bene in un grande club».