Calciomercato, Azmoun sempre più lontano dalla Lazio

L’iraniano Azmoun è in uscita dallo Zenit dopo solo un anno. La Lazio lo ha sempre ammirato anche se c’è concorrenza

Sul taccuino della Lazio e del DS Tare, da tempo c’è scritto il nome di Sardar Azmoun. L’iraniano è da tempo un pallino dei biancocelesti anche se non si è mai presentata l’occasione giusta.

Dopo una stagione in Russia con lo Zenit, l’iraniano sarebbe già sul mercato e i capitolini potrebbero farci un pensierino dato che bisogna rinforzare la rosa. I tempi per lo staff laziale però sono brevi: come riporta l’account Twitter di Transfermarkt.it, l’attaccante sarebbe un pensiero fisso del Crystal Palace, che farebbero sul serio. Farsi perdere un’occasione simile sarebbe un peccato, dato che ai russi non serve più e quindi il prezzo potrebbe essere favorevole.

