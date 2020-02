Calciomercato, anche il Barcellona era su Giroud

Nuove indiscrezioni sono uscite rispetto alla sessione di calciomercato invernale: anche il Barcellona aveva sondato l’obiettivo della Lazio

Il calciomercato invernale è finito da cinque giorni ma non si smette mai di parlare di trattative.

La Lazio ha fallito all’ultimo il tentativo di portare a Roma il campione del Mondo Olivier Giroud, anche se non per colpa sua. Sul francese c’era l’interesse di molte squadre europee, tra cui l’Inter. Oggi sono uscite alcune indiscrezioni particolari al riguardo. Il direttore dell’area tecnica del Barcellona Abidal, in questi giorni al centro di alcune polemiche con Leo Messi, è intervenuto all’emittente Sports per svelare qualche particolare proprio sulle strategie blaugrana ed anche sull’attaccante del Chelsea: «C’erano diversi giocatori sul nostro taccuino, ma non siamo riusciti a raggiungere un accordo con nessuno di loro. Abbiamo solo preso informazioni. Non c’era solamente Bakambu, in quella lista figuravano anche altri attaccanti. Parliamo di Giroud, Llorente, Aubameyang… Alla fine, penso che la decisione di non comprare nessuno sia stata la migliore per il club».