Calciomercato Lazio, rebus portieri: il sogno resta Kepa ma spunta Silvestri

Calciomercato Lazio, decisa la rivoluzione estiva nel reparto portieri: il sogno impossibile è Kepa, spunta anche Silvestri

La Lazio si prepara a rivoluzionare il proprio reparto portieri in vista della prossima stagione. Con Strakosha pronto ad andarsene a zero e con Reina legato ad una eventuale qualificazione europea per il rinnovo annuale, Sarri si aspetta due portieri. Come riportano Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Messaggero oggi in edicola, la lista è molto lunga.

Il sogno del Comandante è Kepa. Un sogno praticamente impossibile a causa dei 7 milioni di euro d’ingaggio che per la Lazio sarebbero insostenibili anche se il Chelsea (che tra l’altro sta vivendo una situazione particolare dopo la vicenda Abramovich) aprisse al prestito. Nelle ultime ore è spuntata la candidatura di Marco Silvestri dell’Udinese. Il suo è solo l’ultimo nome insieme a quelli di Sergio Rico (il più facile da prendere vista la valutazione di 4-5 milioni di euro), Gollini e Carnesecchi.

L’ultimo in particolare è quello che dopo Kepa stuzzica di più la fantasia biancoceleste anche grazie alle buone recensioni di Buffon: scade nel 2023 con l’Atalanta e ha una valutazione di 10 milioni di euro. Infine, per il ruolo di secondo Sarri ha fatto il nome di Provedel dello Spezia. Lavori in corso, sarà una lunghissima estate.