Calciomercato Lazio: meglio restare così? Gli ultimi acquisti di gennaio non hanno rinforzato la rosa, anzi…

Il calciomercato Lazio a gennaio difficilmente ha portato in dote rinforzi degni di questo nome, almeno nel passato recente

Nel 2022, tanto per tornare alla gestione Sarri, gennaio trascorse con il vano inseguimento a Miranchuk. Alla fine arrivò Cabral, visto in fretta e furia dagli analisti di Mau due ore prima che si chiudessero le liste. Musacchio (rotto) rovinò l’ultimo inverno Champions di Inzaghi. Bisevac e Mauricio, in epoca precedente, guastarono i piani di Pioli. Mau, almeno, è un passo avanti. «Non mi aspetto niente perché non abbiamo parlato di niente». L’elenco del passato è agghiacciante. Meglio restare così. Lo scrive il Corriere dello Sport.