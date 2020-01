Calcio femminile, domani la riunione a Coverciano con i club di Serie A e B

Calcio femminile, nella giornata di domani il Centro Tecnico Federale di Coverciano ospiterà FIGC e i club di Serie A e B

E’ tempo di incontri per il Calcio Femminile: nella giornata di domani 13 gennaio la FIGC incontrerà gli allenatori e i preparatori atletici dei club di Serie A e B. Come riporta il sito della FIGC, l’incontro avverrà nell’Aula Magna del Centro Tecnico Federale di Coverciano. I lavori inizieranno alle 11:30 con la Presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani. Successivamente la Ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini presenterà la relazione «Dati statistici Serie A e Calcio internazionale», in collaborazione col match analyst della Nazionale Marco Mannucci. Gli interventi di Francesco Perondi (preparatore atletico Nazionale Femminile), Cristian Savoia (fisiologo dell’esercizio FIGC), Luca Gatteschi (medico dello sport Nazionale A) e Natale Gentile (nutrizionista Nazionale Femminile) saranno basati sulla preparazione atletica delle calciatrici e gli aspetti medici della nutrizione delle ragazze. Nel pomeriggio ci sarà una seduta di allenamento della Nazionale Under 16 Femminile, impegnata a Coverciano nel primo raduno del nuovo anno.