Lazio, calciomercato ancora bloccato: tutto ruota attorno a Milinkovic

Il calciomercato della Lazio è ancora fermo e tutto sembra ruotare attorno a Milinkovic. Ma qual è la situazione?

Il calciomercato della Lazio è ancora fermo e tutto sembra ruotare attorno a Milinkovic. Ma qual è la situazione?

Come sottolineato da La Repubblica, non sarebbero arrivate ancora offerte all’altezza della richiesta di Lotito, che non sembra essere disposto a scendere sotto gli 80 milioni. La cessione di Milinkovic ovviamente cambierebbe gli scenari e sbloccherebbe una volta per tutte l’indice di liquidità, il problema che sta tormentando la Lazio da due anni.