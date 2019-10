Cairo: «Mazzarri non ha bisogno di difese. Con la Lazio…»

Il presidente Urbano Cairo ha risposto alla possibilità di un cambio allenatore sulla panchina del Torino e sul match con la Lazio

Non è un momento facile per Walter Mazzarri. L’allenatore granata è aspramente criticato dai propri tifosi per l’uscita dall’Europa League e per gli ultimi negativi risultati ottenuti in campionato. E’ comunque dalla sua parte il presidente Urbano Cairo che durante la presentazione della Generali Milano Marathon, si è espresso sulla situazione legata al Torino e al suo tecnico. Ecco le sue parole: «Mazzarri non ha bisogno delle mie difese, è un grande allenatore, il suo nome parla per lui. Lo scorso anno abbiamo fatto un ottimo percorso, terminato col settimo posto in campionato, ora bisogna lasciare lavorare la squadra in serenità. Abbiamo tutti l’obiettivo di fare bene già stasera con la Lazio, poi nel derby e così via. L’importante per uscire da questo momento difficile è quello di fare gruppo, pensare più al noi che alle cose personali».

