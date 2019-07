Inzaghi studia Andrè Anderson: il brasiliano vuole conquistare la Lazio

Andrè Anderson vuole conquistare mister Inzaghi

Andrè Anderson sta stupendo tutti durante il ritiro di Auronzo di Cadore. Qualità, giocate e una specifica impostazione fisica rendono questo giocatore duttile e utilizzabile in più ruoli. Nasce trequartista, può però fare anche la mezzala e all’occorrenza l’esterno d’attacco. Doti brasiliane, eppure la scorsa stagione l’ex Peixe ha scelto di indossare la maglia della Nazionale italiana Under 20, con cui ha messo assieme due presenze. Sotto le Tre Cime di Lavaredo il classe ’99 sta mettendo davvero in difficoltà mister Inzaghi viste le grandi prestazioni messe in campo, chissà che invece della maglia della Salernitana la prossima stagione indosserà quella della Lazio.