Caicedo si tiene in forma e i tifosi sui social: «Torna alla Lazio!» – FOTO

Felipe Caicedo continua a tenersi in forma in attesa di trovare una squadra e i tifosi della Lazio lo invitano a tornare

Felipe Caicedo fa parte di quella numerosissima schiera di giocatori che al 3 agosto non hanno ancora trovato una squadra. Dopo la sfortunata esperienza al Genoa e all’Inter, l’attaccante si sta mantenendo in forma (come testimoniano i filmati sui social) seguito da un preparatore atletico in attesa che qualche club bussi alla sua porta.

Il video che ha postato Il Panterone su Twitter è stato inondato di commenti da parte dei tifosi della Lazio che lo rivorrebbero volentieri in squadra come vice Immobile. Chissà se il desiderio dei laziali non si trasformi in realtà.