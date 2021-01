Caicedo patrimonio della Lazio: è sacrificabile solo in un caso

Felipe Caicedo rappresenta un patrimonio importante per la Lazio: il giocatore biancoceleste è sacrificabile solo in un caso

Felipe Caicedo è un patrimonio importantissimo per la Lazio e la sfida di Parma lo ha messo ancora una volta in evidenza. Il giocatore è andato in gol, ma non solo. Ha mostrato come al solito una fisicità importante e una freddezza micidiale sottoporta.

Come riporta il Corriere dello Sport, il suo sacrificio potrebbe essere giustificato solamente nel caso in cui arrivasse un difensore di grande livello, all’altezza di Acerbi e Luiz Felipe. Eventualità che, al momento, sembra lontana.