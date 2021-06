Caicedo Inter, i nerazzurri pensano all’ecuadoriano come vice Lukaku

Caicedo Inter, Simone Inzaghi vorrebbe portare con sè a Milano Felipe Caicedo. Sarebbe il perfetto vice Lukaku

Felipe Caicedo è in scadenza di contratto con la Lazio nel 2022, e il rinnovo è in alto mare. Dirigenza ed entourage del giocatore non hanno ancora parlato di rinnovo, e allora stando a quanto riporta Tuttomercatoweb, ecco che l’Inter avrebbe messo gli occhi sull’ecuadoriano.

Nei pensieri di Simone Inzaghi, il Panterone sarebbe il perfetto vice Lukaku.