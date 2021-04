Caicedo assente in campo a Formello: forfait in Lazio Milan?

Caicedo non si è allenato a causa del solito problema al piede: l’attaccante ecuadoriano in dubbio per Lazio Milan

Oggi Felipe Caicedo non si è visto sul campo di Formello. L’attaccante ecuadoriano, ieri in Paideia per dei controlli, non si è allenato con il gruppo a causa di una fascite che da qualche settimana ormai gli dà problemi.

Il giocatore potrebbe dunque dar forfait contro il Milan e non essere nella lista dei biancocelesti a disposizione di Inzaghi, che invece è guarito dal Covid-19.