Caicedo e il futuro alla Lazio: «Qui sto bene, voglio rimanere»

Felipe Caicedo ha parlato al termine dell’allenamento ai microfoni di Lazio Style Radio, esprimendo anche i suoi desideri sul futuro

La Lazio continua a lavorare nel ritiro di Auronzo di Cadore e alcuni giocatori si stanno mettendo in mostra in queste prime sedute di allenamento con il nuovo Mister Maurizio Sarri. Tra questi c’è anche Felipe Caicedo, che ha al termine della seduta mattutina ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio, dicendo qualcosa sul suo futuro in biancoceleste. Ecco le dichiarazioni del Panterone.

«Con l’ambiente Lazio sono molto contento, perché mi hanno accolto molto bene, sia sui social che qui. Mi hanno dimostrato di essere stati sempre con me e li ringrazio per il sostegno che mi hanno dato. Voglio stare alla Lazio e devo continuare così, facendo tanti gol».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA A FELIPE CAICEDO