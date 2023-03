Cagni: «Romagnoli in Nazionale? Non ha personalità»

L’ex allenatore ha commentato le scelte del ct Mancini, analizzando anche la posizione del centrale biancoceleste nelle gerarchie azzurre

Gigi Cagni, ex allenatore, ha commentato ai microfoni di TMW la recente sconfitta dell’Italia, analizzando anche i problemi della Nazionale a livello difensivo, parlando anche del centrale della Lazio, Alessio Romagnoli.

LE PAROLE- «Mancini non può dire che dietro sono tutti scarsi. Lo sta dicendo, ma nessuno capisce che siamo scarsi. Romagnoli? Al Milan non l’ha mai vista, quest’anno sta facendo qualcosa di diverso come doveva fare anni fa, ma non ha la personalità del ruolo e non ce l’avrà mai. Non ha la personalità del ruolo, non sa comandare la difesa. Non abbiamo gli uomini, le qualità»