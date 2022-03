Cagliari Lazio in tv e streaming: dove vederla

Cagliari Lazio streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 28esima giornata di Serie A

La Lazio affronterà il Cagliari nel match valido per la 28esima giornata di Serie A. I biancocelesti vogliono riprendersi dopo la beffa subita per mano del Napoli e dare una risposta a Fiorentina e Roma, in ottica Europa League. La gara si preannuncia comunque insidiosa, visto il buon momento di forma che i rossoblu stanno vivendo.

Il match, in programma all’Unipol Domus, andrà in scena domani sera alle 20.45 e sarà possibile seguirlo sulla piattaforma DAZN, ma anche su Sky Sport, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky GO.