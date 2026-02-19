Cagliari Lazio, i biancocelesti devono invertire questo trend contro la formazione di Pisacane! I dettagli

Cagliari Lazio, la formazione di Sarri deve invertire questo trend in occasione del match in programma sabato all’Unipol Domus

Il sabato sera della Serie A si accende all’Unipol Domus, dove il Cagliari ospita una Lazio a caccia di una precisa identità. La gara, valida per la 26ª giornata, rappresenta uno snodo cruciale per la formazione oggi guidata da Maurizio Sarri, che sta vivendo un periodo caratterizzato da un’estrema e preoccupante altalena di risultati.

Le statistiche Opta sulla Lazio

Secondo i dati rilevati da Opta per Eurosport, i biancocelesti stanno attraversando un momento di singolare instabilità. Nelle ultime nove uscite di campionato, la squadra capitolina non è mai riuscita a replicare lo stesso risultato per due turni consecutivi. Questo insolito andamento ha prodotto un bottino complessivo di due successi, quattro segni X e tre battute d’arresto. L’ultimo stop, arrivato nel confronto diretto contro l’Atalanta, obbliga ora Mattia Zaccagni e compagni a invertire la rotta per evitare un pericoloso avvitamento in classifica.

Il rischio sconfitta per la Lazio

Il rischio principale per la compagine di Sarri è quello di scivolare in un trend negativo che manca da tempo. Qualora arrivasse un passo falso in Sardegna, infatti, la Lazio subirebbe due sconfitte di fila nel girone di ritorno: un evento che non si verificava dal marzo 2024. In quel precedente, la crisi fu ancora più profonda, con ben tre KO consecutivi che misero a dura prova la tenuta dello spogliatoio e le ambizioni europee del club.