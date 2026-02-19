Focus
Cagliari Lazio, i biancocelesti devono invertire questo trend contro la formazione di Pisacane! I dettagli
Cagliari Lazio, la formazione di Sarri deve invertire questo trend in occasione del match in programma sabato all’Unipol Domus
Il sabato sera della Serie A si accende all’Unipol Domus, dove il Cagliari ospita una Lazio a caccia di una precisa identità. La gara, valida per la 26ª giornata, rappresenta uno snodo cruciale per la formazione oggi guidata da Maurizio Sarri, che sta vivendo un periodo caratterizzato da un’estrema e preoccupante altalena di risultati.
Ultimissime Lazio LIVE: i progressi di Zaccagni, le novità sullo stadio e molto altro
Le statistiche Opta sulla Lazio
Secondo i dati rilevati da Opta per Eurosport, i biancocelesti stanno attraversando un momento di singolare instabilità. Nelle ultime nove uscite di campionato, la squadra capitolina non è mai riuscita a replicare lo stesso risultato per due turni consecutivi. Questo insolito andamento ha prodotto un bottino complessivo di due successi, quattro segni X e tre battute d’arresto. L’ultimo stop, arrivato nel confronto diretto contro l’Atalanta, obbliga ora Mattia Zaccagni e compagni a invertire la rotta per evitare un pericoloso avvitamento in classifica.
Il rischio sconfitta per la Lazio
Il rischio principale per la compagine di Sarri è quello di scivolare in un trend negativo che manca da tempo. Qualora arrivasse un passo falso in Sardegna, infatti, la Lazio subirebbe due sconfitte di fila nel girone di ritorno: un evento che non si verificava dal marzo 2024. In quel precedente, la crisi fu ancora più profonda, con ben tre KO consecutivi che misero a dura prova la tenuta dello spogliatoio e le ambizioni europee del club.
News
Cagliari Lazio, nessuna rete da corner per i biancocelesti in stagione: ecco il dato
Cagliari Lazio, la formazione di Maurizio Sarri non ha ancora segnato da corner in questa stagione. Ecco il dato La...
Cagliari Lazio, i biancocelesti devono invertire questo trend contro la formazione di Pisacane! I dettagli
Cagliari Lazio, la formazione di Sarri deve invertire questo trend in occasione del match in programma sabato all’Unipol Domus Il...
Allenamento Lazio, buone notizie per Sarri! Zaccagni è rientrato in gruppo. Differenziato per Basic I dettagli
Allenamento Lazio, il tecnico della Lazio riabbraccia il suo numero 10 rientrato nella seduta odierna a Formello. Basic ancora a...