Cagliari Lazio, trasferta in dubbio: tifosi biancocelesti ancora bloccati

L’Osservatorio Nazionale non si è ancora espresso sulla possibilità o meno dei tifosi della Lazio di partire per Cagliari

A poco più di 48 ore dal fischio d’inizio di Cagliari-Lazio, i tifosi biancocelesti, come riporta il Corriere dello Sport, non sanno ancora se potranno partecipare o meno alla trasferta della Unipol Domus.

L’Osservatorio Nazionale ha infatti chiesto alla Lega Serie A di sospendere la vendita dei tagliandi, ma al momento non ha ancora preso una decisione definitiva in merito. I tifosi della Lazio, quindi, sono ancora bloccati in attesa di un giudizio.