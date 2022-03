La Lazio punta sui precedenti: a Cagliari per il poker di vittorie

Il Cagliari è una delle squadre più in forma, ma la Lazio ha dalla sua i precedenti: i numeri in terra sarda

Il Cagliari è tra le squadre più in forma del campionato: 9 punti nelle ultime 5 gare, l’ultima sconfitta risale al 16 gennaio. La Lazio, però, ha dalla sua i precedenti: come riporta La Repubblica, non ha mai perso negli ultimi 15 incroci (12 vittorie e 3 pareggi) aprendo la striscia senza sconfitte più lunga, contro una singola avversaria.

Un altro dato positivo: la Lazio ha vinto le ultime tre gare giocate in Sardegna, oggi Sarri vuole calare il poker per ripartire al meglio dopo la delusione di domenica.