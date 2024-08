Cadice Lazio, Baroni dovrà fare a meno di Pedro questa sera: IL MOTIVO

Cadice Lazio, il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare allo spagnolo per il match contro gli iberici: ecco il motivo

Tra poco torna in campo la Lazio contro il Cadice, e questo test permetterà a Baroni di ricevere le ultime risposte che cerca in vista della stagione ufficiale ormai imminente. Per la sfida contro gli iberici però, il tecnico toscano dovrà fare a meno di Pedro, al quale è nata sua figlia Adriana. Ad annunciare il lieto evento è la società romana con un comunicato

COMUNICATO – Nella giornata di oggi è nata Adriana, neo arrivata nella famiglia dell’attaccante biancoceleste Pedro Rodriguez. Il Presidente Claudio Lotito a nome di tutta la S.S. Lazio, la squadra e lo staff tecnico, le redazioni di Lazio Style e tutti i tifosi si uniscono alla gioia della famiglia Pedro Rodriguez e porgono il più sentito e sincero augurio di felicità al papà e a mamma Patricia