Cabral Lazio, dal Portogallo: anche il Braga interessato

Calciomercato Lazio: i biancocelesti riflettono sul riscatto di Cabral, intanto sull’attaccante spuntano i riflettori del Braga

Jovane Cabral è stato un oggetto misterioso della Lazio fino alle ultime giornate di campionato, quando ha avuto la possibilità di mettersi in mostra andando anche in gol. Per questo motivo, il suo addio non sarebbe più così scontato con i biancocelesti che starebbero riflettendo sul possibile riscatto dallo Sporting.

I media portoghesi, però, parlano di un interessamento da parte del Braga per Cabral con il club lusitano che sarebbe pronto a trattare con i connazionali.