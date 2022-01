Cabral Lazio, lo Sporting ha accettato l’offerta: corsa contro il tempo per tesserarlo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio: è Cabral il nome più caldo per l’attacco biancoceleste. Contatto tra le parti in corso

Ore 19.40 – Documentazione inviata, ora il giocatore deve essere tesserato entro le 20.

Ore 19.22 – Lo Sporting Lisbona ha accettato l’offerta della Lazio (1 milione di prestito più 7 di riscatto) per Jovane Cabral, che percepirà 1,5 milioni di ingaggio. Lo riporta Sportitalia. Ora è una corsa contro il tempo per tesserare l’attaccante, visto che il mercato chiude alle 20.00.

Ore 18.30 – È Cabral il nome più caldo per l’attacco della Lazio. Come riporta Alfredo Pedullà il club biancoceleste e lo Sporting Lisbona sono in conference call per provare a trovare la quadra.

La Lazio vorrebbe prendere il classe 1998 in prestito con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni), ma mancano meno di due ore alla fine del mercato. Vedremo se si riuscirà a portare a termine questa operazione.