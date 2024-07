Cabal Lazio, SCATTO di un club di Serie A: vogliono CHIUDERE SUBITO l’affare. Ultime

Cabal Lazio, un club di Serie A scatta in avanti: vuole chiudere subito con l’Hellas Verona per il terzino: le ultime

Colpo di scena per il mercato dell’Inter nel corso della trattativa per Juan Cabal, obiettivo anche della Lazio. La Juventus si è inserita nella corsa al difensore dell’Hellas Verona, tentando il soprasso sui nerazzurri. Trovano conferme le notizie arrivate dalla Francia, secondo Gianluca Di Marzio e secondo Sky Sport ci sarebbero dei contatti in corso tra bianconeri e scaligeri per il colombiano.

Affare non ancora chiuso ma trattativa molto vicina alla fumata bianca. Giuntoli insiste per chiudere l’operazione attorno ai 10-12 milioni di euro, bonus compresi. I bianconeri ora sono fortemente sul calciatore 23enne.