Burdisso: «I derby Boca-River e Roma-Lazio hanno la stessa follia»

L’ex giallorosso Burdisso ha paragonato il derby della Bombonera a Roma-Lazio. Una battuta anche sul trasferimento di De Rossi al Boca

Nicolas Burdisso, direttore sportivo del Boca Juniors ed ex calciatore della Roma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha commentato il passaggio di Daniele De Rossi al club argentino. Ecco le sue parole: «Immaginiamo cosa significhi per lui giocare il derby contro il River Plate nella Bombonera. Per fare un paragone con le altre stracittadine che ho giocato in Italia, direi che questo ha la stessa follia di Roma-Lazio. Motivo in più per pensare che De Rossi si troverà bene? Tutti i calciatori che hanno voglia di vincere qui si trovano bene, con uno stadio e una tifoseria che ti spingono così. Difficile immaginare qualcosa di più bello».