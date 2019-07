Lazio, Correa capocannoniere del preseason: la classifica

Correa trascina la Lazio: 10 le reti siglate dall’argentino in questa prima parte di ritiro; a rincorrerlo c’è Caicedo con 6

La Lazio scalda i motori. E ad Auronzo di Cadore, dove la squadra di Inzaghi ha svolto il primo ritiro, è partita subito forte. Vinte cinque amichevoli su cinque e un bottino di 44 gol. Al volere dei biancocelesti si sono piegate, in ordine: l’Auronzo; la Top 11 di Cadore; la Triestina; la Virtus Entella ed il Mantova. Segnali incoraggianti per il mister che ha ritrovato un gruppo entusiasta e carico di belle speranze: la formula fantasia Luis Alberto-Correa continua a dare risposte positive; Lazzari ha dimostrato di avere il fuoco nelle gambe e il pacchetto arretrato sembra consolidato.

A strappare applausi, però, continua ad essere Il Tucu e la sensazione è che l’argentino, nella prossima stagione, farà divertire (e non poco) il proprio pubblico: 10 le reti siglate in questo preseason di goleade. Un trascinatore che sa combinare classe e istinto. Non può sfuggire però anche il rendimento di Caicedo che si conferma sempre più certezza dell’attacco della Lazio, nonostante il rinnovo ancora da definire: 6 i gol per l’ecuadoriano. Nella classifica dei marcatori, menzione speciale anche per Adekanye ed Andrè Anderson. I due – entrambi classe ’99 – stanno mettendo l’anima in campo per convincere Inzaghi a conceder loro una possibilità.

Di seguito, la graduatoria completa:

1) Correa: 10 reti

2) Caicedo: 6 reti

3) Luis Alberto, Patric, Anderson e Immobile: 4 reti

4) Parolo, Acerbi, Adekanye, Milinkovic: 2 reti

5) Cataldi, Jony, Leiva: 1 rete