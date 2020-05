Coronavirus, tutte le squadre di Bundesliga in ritiro

In vista della ripresa fissata il 16 maggio, tutte le squadre di Bundesliga sono in ritiro isolato per evitare contatti pericolosi

In Germania è iniziata l’ultima fase di preparazione in vista della ripresa del campionato, fissata il 16 maggio.

Come riporta il Corriere dello Sport, da oggi tutti i club partecipanti alla Bundesliga, saranno in ritiro isolato per evitare contatti e nuovi contagi, come da protocollo. Alcune società hanno scelto degli alberghi, mentre altre si sono appoggiate alle strutture degli stadi di proprietà. Anche se tutti insieme, i giocatori dovranno comunque mantenere delle protezioni (mascherine, distanze fra i tavoli e camere singole) per abbassare ulteriormente la percentuale di rischio.