Bundesliga, fissato il ritorno in campo per il 15 maggio

Bundesliga, dopo il sì per la ripartenza del campionato la lega tedesca ha raggiunto un accordo anche per la data di inizio

La Germania corre veloce verso la ripresa del campionato. Il sì definitivo è arrivato nel pomeriggio di ieri con l’ok della cancelliera Angela Merkel. La lega tedesca tuttavia ha già trovato l’intesa anche per la data della ripartenza fissata nel weekend tra il 15 e il 17 maggio.

Come riporta La Gazzetta dello Sport quella data è risultata la migliore per gli incastri del campionato, coppa compresa, per portare a termine la stagione entro il 30 giugno.