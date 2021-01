Dalla rimonta col Mainz al ribaltone del Borussia: il Bayern cade a Gladbach

Il Bayern Monaco è caduto in trasferta. Dopo essere andato sotto 2-0 in Baviera nell’ultimo turno e aver vinto 5-2 col Mainz questa volta è la compagine di Flick a subire una clamorosa rimonta. Al Borussia Park Lewandowski e compagni vanno avanti 2-0 e vengono ribaltati dai padroni di casa con la doppietta di Hofmann e la rete del definitivo 3-2 di Neuhaus. Un brutto stop per il prossimo rivale Champions della Lazio.