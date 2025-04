Budoni: «La squadra manca di spensieratezza. Oggi manca il rischio calcolato nell’andare a cercare qualcosa in avanti»

Le parole di Budoni sull’andamento della squadra di Baroni dopo il pareggio di ieri all’Olimpico contro il Torino. Ecco la sua analisi

Le parole di Budoni a TMW Radio.

PAROLE– «Parto dal presupposto che la bella Lazio ammirata all’inizio faceva un gioco offensivo spensierato e rischioso. Ed è proprio spensierato il termine giusto per quel tipo di gioco. Baroni ha sottovalutato che per fare quel tipo di gioco devi avere una squadra disposta al sacrifico fisico ma anche mentale, perché è una squadra quasi fatta ex-novo e molti non sono abituati a questo tipo di collocazione in campionato e in Europa. Oggi manca il rischio calcolato nell’andare a cercare qualcosa in avanti. La squadra manca di spensieratezza »