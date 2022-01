Bucciantini: «Sarri si lamenta? È il calcio esagerato che serve per pagare gli stipendi»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Bucciantini, opinionista, ha parlato dagli studi di Sky Sport della Lazio di Maurizio Sarri

LAZIO – «Si gioca tanto e Sarri ha ragione a lamentarsi ma è il calcio esagerato che serve per pagare gli stipendi esagerati di chi si lamenta. Alla Lazio manca ancora l’aggettivo definitivo, anche in attacco non c’è la continuità e quella voglia di stupire. Non c’è la presa di possesso sarriano. Si stanno mettendo a posto con Cataldi a centrocampo e Immobile in attacco ma manca ancora qualcosa».