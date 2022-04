Bucciantini sicuro: «Il Milan non avrà contraccolpi con la Lazio»

Marco Bucciantini, noto opinionista, è convinto che il Milan non avrà nessun contraccolpo contro la Lazio dopo la sconfitta con l’Inter

Intervenuto a Sky, Marco Bucciantini ha parlato così del Milan, prossimo avversario della Lazio in campionato:

Il Milan ha attaccato bene, ma poi l’Inter ha giocato bene sulle ripartenze lunghe, alla fine il risultato è troppo ampio. Non penso che il risultato incida sul campionato per il Milan, anche se il risultato è pesante. Al Milan è mancata un po’ di qualità là in avanti, ma la sensazione è che dia sempre il massimo quindi per questo penso non subirà contraccolpi in campionato